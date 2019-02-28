П’яний капітан російського судна протаранив круїзний лайнер і міст у Південній Кореї (ФОТО, ВІДЕО)

Російське судно з п'яним капітаном врізалося в міст у Пусані. Фото: Lenta.ru

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Російське вантажне судно Seagrand, яке прямувало до Владивостока, протаранило круїзний лайнер і автомобільний міст у Південній Кореї.

Інцидент із мостом у портовому місті Пусан стався о 16.20 за місцевим часом (9.20 за Києвом). За 40 хвилин до цього російське судно зачепило круїзний лайнер. Про пошкодження лайнера й самого судна-порушника інформації немає, а от частину мосту в Пусані довелося перекрити.

Корейська берегова охорона під час перевірки встановила, що російський капітан був п’яним (вміст алкоголю у його крові становив 0,86 проміле за допустимої норми у 0,3 проміле). Про це повідомляє Meduza.

Російський консул вже підтвердив інформацію про аварію. Також відомо, що після зіткнення з мостом судно спробувало втекти з місця події.

Нагадаємо, 25 лютого стався вибух на вантажному російському судні «Партизан», що прямувало в південнокорейський порт Поханг. Після цього на висоті 6 м від ватерлінії моряки виявили пробоїну. Згодом з’явилася версія, що причиною вибуху могло бути влучання метеорита.