У Лондоні пасажирів та екіпаж літака помістили у карантин через сильний кашель. Фото: Спорт-Экспресс

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У столиці Великої Британії пасажирів літака та членів екіпажу рейсу з Барбадосу на чотири години відправили у карантин, оскільки у них спостерігався сильний грудний кашель.

Вранці після восьми годин перельоту літак компанії Virgin Atlantic приземлився в аеропорту Лондона. Там його вже чекали поліцейські та карети швидкої допомоги. Про це повідомляє «Російська служба ВВС».

Усіх 30-х осіб, які перебували на борту, відправили на обстеження. У підсумку трьом пасажирам знадобилася госпіталізація до лікарні, ймовірно, через інфекцію дихальних шляхів.

Авіакомпанія заявила, що вже почала розслідування інциденту. Також перевізник запевняє, що джерело захворювання виникло не в літаку, а на борту круїзного корабля MSC Preziosa, на якому раніше побували усі пасажири. Потім вони летіли до Лондона чартерним рейсом на замовлення цієї ж круїзної компанії.

Як раніше повідомляв «Ракурс», пасажир літака покинув в аеропорту Філіппін понад 1,5 тис. черепах. Деякі з них відносяться до рідкісних видів і навіть занесені до Червоної книги. Їхню вартість оцінили у 86 тис. дол.