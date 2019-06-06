В Україні ввели покарання за незаконне носіння військової форми і паплюження поховань бійців. Фото: Інформатор

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Носіння військової форми особами, які не мають на це права, відтепер каратиметься: в Україні запроваджено адміністративну та кримінальну відповідальність. Також це стосується державних нагород і наруги над похованнями захисників держави.

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Верховна Рада сьогодні ухвалила законопроект № 9217"Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу щодо відповідальності за незаконні дії стосовно державних нагород, незаконне носіння військової форми одягу, наругу над місцем поховання захисника суверенітету та територіальної цілісності України та деяких інших осіб". Рішення підтримали 235 нардепів.

Адміністративне покарання за вказані порушення передбачає штраф від 2550 до 3400 грн, а кримінальне — обмеження волі на термін до п’яти років, або позбавлення волі на той самий строк.

Відповідно до закону, придбання, продаж, обмін, чи інша передача за гроші державної відзнаки, привласнення її або носіння особою, яка не має на це права, тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі від 850 до 1700 грн, а також конфіскацію цих речей. Незаконне виготовлення держнагород тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 1700 до 3400 грн, а також конфіскацію цих атрибутів.

За носіння військової форми з військовими шевронами або шевронами інших формувань, що утворені відповідно до законодавства України, особами, які не мають на це права, передбачено накладення штрафу в розмірі від 2550 до 3400 грн, а також конфіскацію самого камуфляжу.

За осквернення або руйнування братської могили, могили Невідомого солдата, пам’ятника, спорудженого на честь тих, хто брав участь у Другій світовій війні, був воїном-визволителем, участником партизанського руху, підпільником, жертвою нацистського переслідування, воїном-інтернаціоналістом або миротворцем, а також участником АТО й ООС, законом передбачено обмеження чи позбавлення волі на термін від 3 до 5 років.