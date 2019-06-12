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З 20 червня розпочинається страйк адвокатів Київщини, фото: Cyprus Moms

Адвокати Київської області з 20 червня розпочинають попереджувальний страйк

12 чер 2019, 23:08
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Адвокати Київської області 20 червня розпочинають попереджувальний страйк.

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Таке рішення було ухвалене сьогодні за результатами спільного засідання Ради адвокатів Київської області, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області та представників Національної асоціації адвокатів України. Про це повідомляє прес-служба Ради адвокатів Київської області.

Страйк триватиме до 20 липня. У цей період усі адвокати Київщини припинять надавати будь-яку правову допомогу в кримінальних провадженнях у поліції, прокуратурі, судах на території Київської області (окрім Києва). Це стосується і послуг адвокатів-«безоплатників».

Причиною страйку є ситуація із розслідуванням поліцією жорстокого побиття адвоката Олексія Несвітайла в Білій Церкві 20 травня цього року. У Несвітайла була зламана щелепа, вибиті зуби, а також інші численні тілесні ушкодження.

Зазначається, що попри наявність відео інциденту, поліція досі не встановила причетних осіб.

Адвокати підозрюють, що такі неефективні дії поліції можуть бути пов’язані з можливою причетністю поліце йських високопосадовців Київщини до злочинного угруповання, причетного до побиття адвоката.

Є підозра, що про цю ситуацію знає і голова Нацполіції Сергій Князєв, але спеціально не втручається в розслідування, або навіть сприяє «невтручанню» в цю справу з боку інших правоохоронних органів, — зазначається в повідомленні прес-служби Ради адвокатів Київської області.

Страйк може припинитися завчасно, якщо всім винним у побитті адвоката особам будуть оголошені підозри. В іншому випадку, запевняють у Раді адвокатів Київщини, цей регіональний страйк може перетворитися на інші протестні акції адвокатів вже по всій території України.

Нагадаємо, кілька днів тому в одному з торговельних центрів Харкова невідомі особи побили оператора одного із місцевих телеканалів і відібрали в нього відеокамеру. Постраждалий потрапив до відділення інтенсивної терапії міської лікарні.

Джерело: Ракурс


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