В окупованому Криму Кремль планує побудувати нове СІЗО. Фото: Інформатор

https://racurs.ua/ua/n124818-v-okupovanomu-krymu-kreml-planuie-pobuduvaty-nove-sizo.html

Ракурс

На окупованому півострові Крим керівництво Кремля планує побудувати новий слідчий ізолятор (СІЗО), який буде розрахований на 1,5 тис. місць. Нове СІЗО коштуватиме Росії близько 3 млн руб., які планують виділити з федерального бюджету країни.

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Відповідна інформація вже з’явилася на російському сайті державних закупівель. Майбутній ізолятор побудують у Сімферопольському районі. Про це повідомляє «Крим реалії».

Установу будуть будувати у два етапи. Спочатку буде будівля площею 40,8 тис. кв. м, у якій можна розмістити 1 тис. осіб. Пізніше добудують ще один об'єкт на 500 осіб. Ця будівля буде площею близько 13,6 тис. кв. м.

Видання зазначає, що з початку незаконної анексії Криму у 2014 році виникла проблема переповнених слідчих ізоляторів. Так, вже існуючий ізолятор у Сімферополі давно переповнений, на що вказували генеральний прокурор Росії Юрій Чайка та представники російської Федеральної служби виконання покарань у Криму.

Як раніше повідомляв «Ракурс», трьох кримчан, які фігурують у справі про «Хізб ут-Тахрір», перевели з СІЗО до психіатричної лікарні. Російські слідчі тиснуть на українців, які відмовляються визнавати себе терористами.