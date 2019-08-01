Луценко опублікував фото зі своєї відпустки у Франції

Юрій Луценко, фото: Юрій Луценко

https://racurs.ua/ua/n125055-lucenko-opublikuvav-foto-zi-svoieyi-vidpustky-u-franciyi.html

Ракурс

Генеральний прокурор Юрій Луценко опублікував фотознімки зі своєї десятиденної відпустки у південному французькому регіоні Провансі.

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Фотознімки розміщені на сторінці генпрокурора в соціальній мережі Фейсбук.

Неймовірна атмосфера простоти і краси, — поділився Луценко своїми враженнями від цього регіону.

Луценко зауважив, що інформація про готелі, в котрих, за словами його недоброзичливців, він нібито зупинявся, не відповідає дійсності.

Насправді — проїздом обідав, — зазначив генпрокурор.

Раніше депутат Верховної Ради VIII скликання Сергій Лещенко у своєму Фейсбуці заявляв, що Луценка з дружиною в липні помітили у фешенебельному готелі у французькому містечку Горд 23 липня, в день, коли в президента України Володимира Зеленського відбувалася доповідь з приводу розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.

У відповідь на заяву Лещенка речниця генпрокурора Лариса Сарган у своєму Фейсбуці повідомила, що сім’я Луценків, подорожуючи регіоном на авто, в одному із ресторанів міста Горд зупинилася пообідати.

За її словами, Луценко сьогодні проводить кілька нарад, зокрема й щодо підозр суддям Окружного адміністративного суду Києва, де 26 липня відбувалися обшуки.

Нагадаємо, про те, що Луценко пішов у відпустку, стало відомо 22 липня.