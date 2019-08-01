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Ракурс
Юрий Луценко, фото: Юрій Луценко

Луценко опубликовал фото со своего отпуска во Франции

1 авг 2019, 16:22
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Генеральный прокурор Юрий Луценко опубликовал фотоснимки со своего десятидневного отпуска в южном французском регионе Провансе.

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Фотографии размещены на странице генпрокурора в социальной сети Фейсбук.

Невероятная атмосфера простоты и красоты, — поделился Луценко своими впечатлениями от этого региона.

Луценко отметил, что информация о гостиницах, в которых, по словам его недоброжелателей, он якобы останавливался, не соответствует действительности.

На самом деле — проездом обедал, — отметил генпрокурор.

Ранее депутат Верховной Рады VIII созыва Сергей Лещенко в своем Фейсбуке заявил, что Луценко с женой в июле заметили в фешенебельном отеле во французском городке Горд 23 июля, в день, когда у президента Украины Владимира Зеленского проходил доклад по поводу расследования убийства журналиста Павла Шеремета.

В ответ на заявление Лещенко спикер генпрокурора Лариса Сарган в своем Фейсбуке сообщила, что семья Луценко, путешествуя регионом на авто, в одном из ресторанов города Горд остановилась пообедать.

По ее словам, Луценко сегодня проводит несколько совещаний, в том числе и относительно подозрений судьям Окружного административного суда Киева, где 26 июля происходили обыски.

Фото: Юрій Луценко

Фото: Юрій Луценко

Фото: Юрій Луценко

Фото: Юрій Луценко

Фото: Юрій Луценко

Фото: Юрій Луценко

Напомним, о том, что Луценко ушел в отпуск, стало известно 22 июля.

Источник: Ракурс


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