Акція на підтримку моряків відбулася в Києві. Фото: Цензор.НЕТ

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У Києві 25 серпня під посольством Російської Федерації відбулася акція на підтримку полонених українських моряків.

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Демонстрація отримала назву «Дев'ять місяців у полоні». Її влаштували батьки та родичі захоплених у полон моряків Військово-повітряних сил ЗСУ. Про це сьогодні повідомляє «Цензор.нет».

За словами Віктора Сороки — батька моряка Василя Сороки, всі родичі військовополонених надіються, що вони у найближчому майбутньому повернуться додому.

Росія не змогла зламати цих хлопців навіть у полоні. Вони з мужністю витримали всі випробування, які випали на їхню долю. Ми боротимемося до того часу, поки наші хлопці не повернуться додому, — зазначив Віктор Сорока.

Як відомо, 25 листопада 2018 року в акваторії Чорного моря російські кораблі атакували корабельну групу Військово-морських сил Збройних сил України. Російські військовослужбовці обстріляли броньовані катери, таранили буксир. Внаслідок агресії дістали поранення троє українців, всіх інших захопили в полон. РФ незаконно утримує їх на своїй території. Московський міський суд арештував моряків до 26 жовтня 2019 року.

У травні Міжнародний трибунал ООН з морського права ухвалив рішення про застосування тимчасових заходів у справі за позовом України до Росії, яким суд зобов’язав РФ звільнити захоплених моряків та судна. Росія до 25 червня повинна була поінформувати суд про виконання наказу про звільнення українських моряків і суден. Москва відмовилась виконати наказ трибуналу ООН й заявила, що він не має юрисдикції розглядати вимоги України про звільнення захоплених військових суден і моряків.

Раніше повідомлялося, Росія та Україна близькі до завершення процесу обміну утримуваних громадян на території обох країн. Російські ЗМІ писали, що Москва і Київ обговорюють формулу обміну «33 на 33 людини», не враховуючи головного редактора РІА «Новости-Украина» Кирила Вишинського.

Президент Володимир Зеленський заявив, що особисто займається питанням обміну утримуваних осіб з Росією. Глава держави надіється на результати своєї роботи в найближчі дні.