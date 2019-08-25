Акция в поддержку моряков состоялась в Киеве. Фото: Цензор.НЕТ

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В Киеве 25 августа, под посольством Российской Федерации прошла акция в поддержку пленных украинских моряков.

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Демонстрация получила название «Девять месяцев в плену». Ее устроили родители и родственники захваченных в плен моряков Военно-воздушных сил ВСУ. Об этом сегодня сообщает «Цензор.нет».

По словам Виктора Сороки — отца моряка Василия Сороки, все родственники военнопленных надеются, что они в ближайшем будущем вернутся домой.

Россия не смогла сломить этих ребят даже в плену. Они с мужеством выдержали все испытания, которые выпали на их долю. Мы будем бороться до тех пор, пока наши ребята не вернутся домой, — отметил Виктор Сорока.

Как известно, 25 ноября 2018 года в акватории Черного моря российские корабли атаковали корабельную группу Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Российские военнослужащие обстреляли бронированные катера, таранили буксир. Вследствие агрессии получили ранения три украинца, всех остальных захватили в плен. РФ незаконно удерживает их на своей территории. Московский городской суд арестовал моряков до 26 октября 2019 года.

В мае Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение о применении временных мер в деле по иску Украины к России, которым суд обязал РФ освободить захваченных моряков и судна. Россия до 25 июня должна была проинформировать суд о выполнении приказа об освобождении украинских моряков и судов. Москва отказалась выполнить приказ трибунала ООН и заявила, что он не имеет юрисдикции рассматривать требования Украины об освобождении захваченных военных судов и моряков.

Ранее сообщалось, Россия и Украина близки к завершению процесса обмена удерживаемых граждан на территории обеих стран. Российские СМИ писали, что Москва и Киев обсуждают формулу обмена «33 на 33 человека», не учитывая главного редактора РИА «Новости-Украина» Кирилла Вышинского.

Президент Владимир Зеленский заявил, что лично занимается вопросом обмена удерживаемых лиц с Россией. Глава государства надеется на результаты своей работы в ближайшие дни.