Стався збій системи продажу Kyiv Smart Card. Фото: КП «Київський метрополітен» у Facebook

https://racurs.ua/ua/n126057-u-metropoliteni-kyievi-stavsya-zbiy-u-kasah-pidzemky-znovu-prodaut-jetony.html

Ракурс

У київському метро 29 серпня стався збій системи продажу Kyiv Smart Card.

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Внаслідок цього адміністрація метрополітену відновила продаж і поповнення картки метро та жетонів для разової поїздки. Це зроблено для того, щоб уникнути черг. Про це повідомляється на сторінці комунального підприємства «Київський метрополітен» у Facebook.

Оператор КП «ГІОЦ» повідомлений про проблему та необхідність оперативного відновлення роботи обладнання. «Гаряча лінія» для додаткової інформації 044 366 55 55 або 15−51, — зазначається в тексті.

Раніше повідомлялося, що київський метрополітен відмовиться від звичних «зелених» карток метро. Під час перехідного періоду кияни та гості міста мають почати користуватися е-квитками. Жетони повністю виводять із обігу 31 жовтня 2019 року, а от картки метро ще діятимуть деякий час, але згодом у підземці від них також можуть відмовитися.