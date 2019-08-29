Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Стався збій системи продажу Kyiv Smart Card. Фото: КП «Київський метрополітен» у Facebook

У метрополітені Києва стався збій: у касах підземки знову продають жетони

29 сер 2019, 10:54
999

У київському метро 29 серпня стався збій системи продажу Kyiv Smart Card.

Loading...

Внаслідок цього адміністрація метрополітену відновила продаж і поповнення картки метро та жетонів для разової поїздки. Це зроблено для того, щоб уникнути черг. Про це повідомляється на сторінці комунального підприємства «Київський метрополітен» у Facebook.

Оператор КП «ГІОЦ» повідомлений про проблему та необхідність оперативного відновлення роботи обладнання. «Гаряча лінія» для додаткової інформації 044 366 55 55 або 15−51, — зазначається в тексті.

Раніше повідомлялося, що київський метрополітен відмовиться від звичних «зелених» карток метро. Під час перехідного періоду кияни та гості міста мають почати користуватися е-квитками. Жетони повністю виводять із обігу 31 жовтня 2019 року, а от картки метро ще діятимуть деякий час, але згодом у підземці від них також можуть відмовитися.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Луценко у прямому ефірі написав заяву про відставку з посади генпрокурора (ВІДЕО)

Юрій Луценко 29 серпня підписав заяву на ім’я президента України про звільнення з посади генерального прокурора. Це сталося напередодні засідання Ради, на якому заплановане голосування щодо нового генпрокурора

Новини України
12:01

День пам’яті захисників України вперше відзначають на державному рівні (ФОТО, ВІДЕО)

Сьогодні в Україні відзначають День пам’яті захисників, які загинули за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни. Це свято відзначають на державному рівні вперше в історії

Новини України
11:09

Нові депутати прибувають до Ради: що відбувається навколо будівлі парламенту (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Сьогодні у Києві запрацює дев’яте скликання Верховної Ради України. Новий склад парламенту країни збереться на урочисте засідання о 10.00. У ці хвилини депутати почали прибувати до будівлі Ради

Новини України
09:12
Новини партнерів
Загрузка...