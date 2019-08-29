Произошел сбой системы продажи Kyiv Smart Card. Фото: КП «Киевский метрополитен» в Facebook

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В киевском метро 29 августа произошел сбой системы продаж Kyiv Smart Card.

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Вследствие этого администрация метрополитена возобновила продажу и пополнение карты метро и жетонов для разовой поездки. Это сделано для того, чтобы избежать очередей. Об этом сообщается на странице коммунального предприятия «Киевский метрополитен» в Facebook.

Оператор КП «ГИВЦ» уведомлен о проблеме и необходимости оперативного восстановления работы оборудования. «Горячая линия» для дополнительной информации 044 366 55 55 или 15−51, — отмечается в тексте.

Ранее сообщалось, что киевский метрополитен откажется от привычных «зеленых» карточек метро. Во время переходного периода киевляне и гости города должны начать пользоваться е-билетами. Жетоны полностью выводят из обращения 31 октября 2019 года, а вот карты метро еще будут действовать некоторое время, но впоследствии в подземке от них могут отказаться.