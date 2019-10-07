Імуномодулятори для дітей. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n127356-imunomodulyatory-dlya-ditey-v-naykraschomu-razi-vyyavlyatsya-marnymy-v-naygirshomu.html

Ракурс

Ідея про чарівний імуномодулятор для дітей є привабливою, але це не працює. Якщо ви спостерігаєте якийсь ефект після застосування, дитина, скоріш за все, одужала сама.

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Як розповіла в інтерв’ю «Ракурсу» педіатр, дитячий імунолог Наталія Бравістова, половина імуномодуляторів для дітей — фуфломіціни. Зокрема, за її словами, не було помічено жодного вираженого ефекту від інтерферонів, хіба що психотерапевтичний — батькам спокійніше, адже вони щось роблять для підвищення імунітету малюка.

Рекламовані імуномодулятори для дітей, що містять інтерферон, ніяк не впливають на підвищення імунітету. «Там інтерферону практично немає… Однак оскільки інтерферон — це білок, він може викликати алергічну реакцію. Іноді це призводить до алергії на свій власний інтерферон, його синтез пригнічується. Хоча такими кількостями — навряд. Чому це фуфломіцін? Тому що доза маленька, а батькам так спокійніше», — пояснює лікар і додає, що гомеопатія й та безпечніша, хоча і на неї буває набряк Квінке.

Щодо імуномодуляторів, які містять ехінацею, родіолу тощо, то вони дітям протипоказані. «У Китаї ці трави спрямовані на омолодження, ними користуються люди похилого віку. Ехінацея, женьшень містять фітогормони. У літніх людей власних гормонів виробляється набагато менше, ніж у молодому віці. Чи потрібні такі препарати дітям? Як це вплине на репродуктивну систему, що розвивається? Тому жодних імуномодуляторів ми дітям не даємо», — каже педіатр.