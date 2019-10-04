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Головні новини 4 жовтня: авіакатастрофа у Львові, обрання нового глави ЦВК і затвердження програми діяльності уряду. Фото: Факти

Головні новини 4 жовтня: авіакатастрофа у Львові, обрання нового глави ЦВК і затвердження програми діяльності уряду

4 жов 2019, 22:50
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Вранці під Львовом розбився вантажний літак АН-12, не долетівши 1,5 км до злітно-посадкової смуги. В результаті падіння загинули п’ятеро людей, ще Троє отримали травми. У Мінінфраструктури озвучили дві версії події: брак палива або помилка пілота. Поліція відкрила кримінальне провадження.

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Сьогодні свідчення в Конгресі дав колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер. Він сказав, що Дональд Трамп, президент США, назвав українців «жахливими людьми» і не хотів зустрічатися з новим керівництвом України.

Головою оновленої Центральної виборчої комісії (ЦВК) став Олег Діденко, який входив до попереднього складу комісії за квотою політсили УДАР, а в цей раз був висунутий партією «Слуга народу».

Програму діяльності уряду успішно підтримала Верховна Рада. «За» проголосувало 236 народних депутатів. У програмі, яку сьогодні особисто представляв прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, перерахований ряд реформ у різних сферах і показники, яких уряд має досягти.

Ракетні комплекси Javelin (Джавелин) продадуть Україні на загальну суму 39,2 млн дол. Агентство Міністерства оборони США з питань співробітництва в галузі безпеки офіційно повідомило про направлення в Конгрес США запиту про продаж Україні партії ракетних комплексів.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко помилував українського журналіста Павла Шаройка, який перебував в ув’язненні в Білорусії за звинуваченням у нібито шпигунстві.

Джерело: Ракурс


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У новій ЦВК виявили двох кнопкодавів та депутата, який голосував за «диктаторські закони»

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