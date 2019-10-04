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Главные новости 4 октября: авиакатастрофа во Львове, избрание нового главы ЦИК и утверждение программы деятельности правительства. Фото: Факты

Главные новости 4 октября: авиакатастрофа во Львове, избрание нового главы ЦИК и утверждение программы деятельности правительства

4 окт 2019, 22:50
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Утром под Львовом разбился грузовой самолет АН-12, не долетев 1,5 км до взлетно-посадочной полосы. В результате падения погибли пять человек, еще три получили травмы. В Мининфраструктуры озвучили две версии происшествия: нехватка топлива или ошибка пилота. Полиция открыла уголовное производство.

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Сегодня показания в Конгрессе дал бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер. Он сказал, что Дональд Трамп, президент США, назвал украинцев «ужасными людьми» и не хотел встречаться с новым руководством Украины.

Главой обновленной Центральной избирательной комиссии (ЦИК) стал Олег Диденко, который входил в предыдущий состав комиссии по квоте политсилы УДАР, а в этот раз был выдвинут партией «Слуга народа».

Программу деятельности правительства успешно поддержала Верховная Рада. «За» проголосовало 236 народных депутатов. В программе, которую сегодня лично представлял премьер-министр Украины Алексей Гончарук, перечислен ряд реформ в различных сферах и показатели, которых правительство должно достичь.

Ракетные комплексы Javelin (Джавелин) продадут Украине на общую сумму 39,2 млн долл. Агентство Министерства обороны США по вопросам сотрудничества в области безопасности официально сообщило о направлении в Конгресс США запроса о продаже Украине партии ракетных комплексов.

Президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал украинского журналиста Павла Шаройка, который находился в заключении в Белоруссии по обвинению в якобы шпионаже.

Источник: Ракурс


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Главные новости 4 октября: авиакатастрофа во Львове, избрание нового главы ЦИК и утверждение программы деятельности правительства

В пятницу Верховная Рада Украины поддержала программу деятельности правительства, а Центральная избирательная комиссия получила нового руководителя

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В новом ЦИК обнаружили двух кнопкодавов и депутата, который голосовал за «диктаторские законы»

Двое бывших народных депутатов, неоднократно пойманных на неперсональномо голосовании, вошли в обновленный состав ЦИК. Также в ЦИК попал экс-нардеп Юрий Мирошниченко, который 16 января 2014 года голосовал за «диктаторские законы»

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