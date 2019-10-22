"Шахтар" - "Динамо" Загреб: де дивитися матч Ліги чемпіонів. Фото: ТК Футбол

https://racurs.ua/ua/n128398-shahtar-dynamo-zagreb-de-dyvytysya-match-ligy-chempioniv.html

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​У Харкові донецький «Шахтар» сьогодні зіграє проти загребського «Динамо» в рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч пройде на стадіоні «Металіст» і почнеться о 19.55 за київським часом.

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Матч «Шахтар — «Динамо» в прямому ефірі покаже телеканал «Футбол».

Зустріч чемпіонів України та Хорватії обслужить іспанська бригада арбітрів на чолі з Матеу Лаосом.

Після двох зіграних турів «гірники» набрали три очки. Стільки ж балів на рахунку чемпіона Хорватії. Лідирує в групі «Манчестер Сіті» з Англії, який здобув дві перемоги і набрав шість очок.

За версією букмекерів, донецький «Шахтар» є фаворитом в майбутньому матчі Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, що в минулому турі чемпіон України на виїзді був сильнішим італійської «Аталанти». Зустріч проходила в Мілані і завершилася перемогою українського клубу з рахунком 2:1.