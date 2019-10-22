"Шахтер" - "Динамо" Загреб: где смотреть матч Лиги чемпионов. Фото: ТК Футбол

https://racurs.ua/n128398-shahter-dinamo-zagreb-gde-smotret-match-ligi-chempionov.html

Ракурс

​В Харькове донецкий «Шахтер» сегодня сыграет против загребского «Динамо» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Металлист» и начнется в 19.55 по киевскому времени.

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Матч «Шахтер» — «Динамо» в прямом эфире покажет телеканал «Футбол 1».

Встречу чемпионов Украины и Хорватии обслужит испанская бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом.

После двух сыгранных туров «горняки» набрали три очка. Столько же баллов на счету чемпиона Хорватии. Лидирует в группе «Манчестер Сити» из Англии, который добыл две победы и набрал шесть очков.

По версии букмекеров, донецкий «Шахтер» является фаворитом в предстоящем матче Лиги чемпионов.

Напомним, что в прошлом туре чемпион Украины на выезде был сильнее итальянской «Аталанты». Встреча проходила в Милане и завершилась победой украинского клуба со счетом 2:1.