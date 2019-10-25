Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Новини МАУ: авіакомпанія бореться зі збитками і припиняє літати до чотирьох столиць, фото — Itc

МАУ бореться зі збитками і припиняє літати до чотирьох столиць

25 жов 2019, 19:43
999

Українська авіакомпанія МАУ оптимізує роботу хаба в Міжнародному аеропорті «Бориспіль» та повністю скасовує виконання перельотів по частині напрямків у Європу та Азію, а також змінює розклад багатьох рейсів.

Loading...

Зміни вносяться у зв’язку із коливаннями попиту, прогнозів розвитку економіки України, а також з необхідністю обльоту території Російської Федерації, повідомляє сайт авіакомпанії.

У такий спосіб МАУ намагається оптимізувати витрати та повернутись до беззбитковості. Новий розклад вводиться з 16 листопада 2019 року на весь зимовий та літній сезони навігації 2019−2020 років.

Міжнародні авіалінії України припинять виконання наступних рейсів: Київ — Амман, Київ — Мінськ, Київ — Рига, Київ — Пекін.

Відбудеться й зміна розкладу середньомагістральних рейсів. Регулярні рейси до Західної Європи виконуватимуться в денний час з вильотом із Києва у проміжку 9.30 — 10.30 і прильотом до Києва у проміжку 17.30 — 18.30 за місцевим часом. Частотність польотів між Києвом і Брюсселем, Копенгагеном, Стокгольмом, Краковом і Мадридом зросте до щоденної. Двічі на день виконуватимуться рейси у Вільнюс та Лондон.

Рейси до Каїра, Дубаї, Анкари, Ізміра, Єревана, Баку і Тегерана виконуватимуться в нічний час з вильотом із української столиці у проміжку 20.00 — 21.00 і прильотом до Києва у проміжку 7.30 — 8.45 за місцевим часом. Перельоти до Тель-Авіва, Стамбула та Тбілісі будуть виконуватися декілька разів на день.

Кількість рейсів між Києвом і Торонто зросте з двох до трьох на тиждень, з 17 листопада відбудуться зміни в розкладі рейсів з Нью-Йорка до Києва — виліт о 00.30, приліт до Києва — о 16.20. Розклад рейсів з Києва до Нью-Йорка залишається без змін.

Кількість щотижневих рейсів між Києвом і Делі збільшиться до п’яти в сезоні взимку цього року, а згодом до семи в літньому сезоні 2020 року. Новий час відправлення рейсів з Делі — 23.30, прильоту до Києва — 04.10 ранку відповідно.

Частотність польотів із Києва в Бангкок скорочено до трьох щотижневих рейсів. Такі зміни набудуть чинності з 16 листопада і діятимуть аж до того, як не вирішиться питання компенсації за обліт території РФ.

МАУ продовжуватиме забезпечувати регулярне повітряне сполучення між містами України, виконуючи по два щоденні рейси із Києва в Одесу, Харків та Львів, та по одному щоденному рейсу в Дніпро, Херсон, Чернівці, Запоріжжя та Івано-Франківськ.

«Ракурс» повідомляв, що конкурент МАУ, угорський лоукостер Wizz Air, відкриває у 2020 році шість рейсів із реконструйованого аеропорту «Запоріжжя» до Європи. Крім того, найбільший у світі авіаперевізник RyanAir літатиме наступного року з Херсона до Кракова.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

В Гончарука повідомили, скільки заробить бюджет від легалізації рулетки

В уряді прем'єр-міністра Олексія Гончарука повідомили, скільки може заробити державний бюджет від легалізації грального бізнесу. Міністр фінансів Маркарова припустила, що такий крок сприятиме надходженню до 9 млрд грн

Новини України
20:13

Закон про покарання нардепів за прогули підписав Зеленський

Закон про позбавлення депутатів виплат за прогули підписав 25 жовтня президент України Зеленський. Новація позбавлятиме частини виплат депутатів, які без поважних причин пропустили засідання Ради чи засідання комітетів, до яких вони входять

Новини України
18:52

У Росії військовослужбовець застрелив вісьмох товаришів по службі

Надзвичайна подія сталася в Російській Федерації — на Забайкаллі військовослужбовець відкрив вогонь по товаришах по службі. Внаслідок події восьмеро осіб загинули, двоє дістали поранення

Світові новини
15:46
Новини партнерів
Загрузка...