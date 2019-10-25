Новини МАУ: авіакомпанія бореться зі збитками і припиняє літати до чотирьох столиць, фото — Itc

https://racurs.ua/ua/n128585-mau-boretsya-zi-zbytkamy-i-prypynyaie-litaty-do-chotyroh-stolyc.html

Ракурс

Українська авіакомпанія МАУ оптимізує роботу хаба в Міжнародному аеропорті «Бориспіль» та повністю скасовує виконання перельотів по частині напрямків у Європу та Азію, а також змінює розклад багатьох рейсів.

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Зміни вносяться у зв’язку із коливаннями попиту, прогнозів розвитку економіки України, а також з необхідністю обльоту території Російської Федерації, повідомляє сайт авіакомпанії.

У такий спосіб МАУ намагається оптимізувати витрати та повернутись до беззбитковості. Новий розклад вводиться з 16 листопада 2019 року на весь зимовий та літній сезони навігації 2019−2020 років.

Міжнародні авіалінії України припинять виконання наступних рейсів: Київ — Амман, Київ — Мінськ, Київ — Рига, Київ — Пекін.

Відбудеться й зміна розкладу середньомагістральних рейсів. Регулярні рейси до Західної Європи виконуватимуться в денний час з вильотом із Києва у проміжку 9.30 — 10.30 і прильотом до Києва у проміжку 17.30 — 18.30 за місцевим часом. Частотність польотів між Києвом і Брюсселем, Копенгагеном, Стокгольмом, Краковом і Мадридом зросте до щоденної. Двічі на день виконуватимуться рейси у Вільнюс та Лондон.

Рейси до Каїра, Дубаї, Анкари, Ізміра, Єревана, Баку і Тегерана виконуватимуться в нічний час з вильотом із української столиці у проміжку 20.00 — 21.00 і прильотом до Києва у проміжку 7.30 — 8.45 за місцевим часом. Перельоти до Тель-Авіва, Стамбула та Тбілісі будуть виконуватися декілька разів на день.

Кількість рейсів між Києвом і Торонто зросте з двох до трьох на тиждень, з 17 листопада відбудуться зміни в розкладі рейсів з Нью-Йорка до Києва — виліт о 00.30, приліт до Києва — о 16.20. Розклад рейсів з Києва до Нью-Йорка залишається без змін.

Кількість щотижневих рейсів між Києвом і Делі збільшиться до п’яти в сезоні взимку цього року, а згодом до семи в літньому сезоні 2020 року. Новий час відправлення рейсів з Делі — 23.30, прильоту до Києва — 04.10 ранку відповідно.

Частотність польотів із Києва в Бангкок скорочено до трьох щотижневих рейсів. Такі зміни набудуть чинності з 16 листопада і діятимуть аж до того, як не вирішиться питання компенсації за обліт території РФ.

МАУ продовжуватиме забезпечувати регулярне повітряне сполучення між містами України, виконуючи по два щоденні рейси із Києва в Одесу, Харків та Львів, та по одному щоденному рейсу в Дніпро, Херсон, Чернівці, Запоріжжя та Івано-Франківськ.

«Ракурс» повідомляв, що конкурент МАУ, угорський лоукостер Wizz Air, відкриває у 2020 році шість рейсів із реконструйованого аеропорту «Запоріжжя» до Європи. Крім того, найбільший у світі авіаперевізник RyanAir літатиме наступного року з Херсона до Кракова.