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Новости МАУ: авиакомпания борется с убытками и прекращает летать в четыре столицы, фото — Itc

МАУ борется с убытками и прекращает летать в четыре столицы

25 окт 2019, 19:43
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Украинская авиакомпания МАУ оптимизирует работу хаба в Международном аэропорту «Борисполь» и полностью отменяет выполнение перелетов по части направлений в Европу и Азию, а также меняет расписание многих рейсов.

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Изменения вносятся в связи с колебаниями спроса, прогнозов развития экономики Украины, а также с необходимостью облета территории Российской Федерации, сообщает сайт авиакомпании.

Таким образом МАУ пытается оптимизировать расходы и вернуться к безубыточности. Новое расписание вводится с 16 ноября на весь зимний и летний сезоны навигации 2019−2020 годов.

Международные авиалинии Украины прекратят выполнение следующих рейсов: Киев — Амман, Киев — Минск, Киев — Рига, Киев — Пекин.

Изменится и расписание среднемагистральных рейсов. Регулярные рейсы в Западную Европу будут выполняться в дневное время с вылетом из Киева в промежутке 9.30 — 10.30 и прилетом в Киев в промежутке 17.30 — 18.30 по местному времени. Частотность полетов между Киевом и Брюсселем, Копенгагеном, Стокгольмом, Краковом и Мадридом возрастет до ежедневной. Дважды в день будут выполняться рейсы в Вильнюс и Лондон.

Рейсы в Каир, Дубай, Анкару, Измир, Ереван, Баку и Тегеран будут выполняться в ночное время с вылетом из украинской столицы в промежутке 20.00 — 21.00 и прилетом в Киев в промежутке 7.30 — 8.45 по местному времени. Перелеты в Тель-Авив, Стамбул и Тбилиси будут выполняться несколько раз в день.

Количество рейсов между Киевом и Торонто возрастет с двух до трех в неделю, с 17 ноября произойдут изменения в расписании рейсов из Нью-Йорка в Киев: вылет в 00.30, прилет в Киев — в 16.20. Расписание рейсов из Киева в Нью-Йорк остается без изменений.

Количество еженедельных рейсов между Киевом и Дели увеличится до пяти в сезоне зимой этого года, а впоследствии до семи в летнем сезоне 2020 года. Новое время отправления рейсов из Дели — 23.30, прилета в Киев — 04.10 утра.

Частотность полетов из Киева в Бангкок сокращено до трех еженедельных рейсов. Такие изменения вступят в силу с 16 ноября и будут действовать до того, как решится вопрос компенсации за облет территории РФ.

МАУ будет продолжать обеспечивать регулярное воздушное сообщение между городами Украины, выполняя по два ежедневных рейса из Киева в Одессу, Харьков и Львов, и по одному ежедневному рейсу в Днепр, Херсон, Черновцы, Запорожье и Ивано-Франковск.

«Ракурс» сообщал, что конкурент МАУ, венгерский лоукостер Wizz Air открывает в 2020 году шесть рейсов из реконструированного аэропорта «Запорожье» в Европу. Кроме того, крупнейший в мире авиаперевозчик RyanAir будет летать в следующем году из Херсона в Краков.

Источник: Ракурс


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