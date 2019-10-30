"Динамо" - "Шахтар": де дивитися матч Кубка України. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n128780-dynamo-shahtar-de-dyvytysya-match-kubka-ukrayiny.html

Ракурс

Сьогодні в Києві відбудеться матч 1/8 фіналу Кубка України, в якому зіграють місцеве «Динамо» і чемпіон України — донецький «Шахтар».

Loading...

Зустріч грандів українського футболу розпочнеться о 19.30. Гра пройде на НСК «Олімпійський».

У прямому ефірі матч «Динамо» — «Шахтар» покаже телеканал «2+2».

В історії турніру донецький «Шахтар» є найтитулованішим клубом. На рахунку «гірників» 13 перемог в Кубку України, в той час як у «Динамо» на дві менше.

Зустріч «Динамо» і «Шахтаря» розсудить головний арбітр з Кропивницького Віктор Копієвський. На лініях йому допоможуть Андрій Скрипка (Кропивницький) та Володимир Володін (Херсон).

Зазначимо, що букмекери вважають «Шахтар» фаворитом протистояння з «Динамо».

Нагадаємо, що київське «Динамо» минулого тижня грало в Лізі Європи з «Копенгагеном» з Данії. Зустріч завершилася внічию 1:1. Донецький «Шахтар» свій матч в Лізі чемпіонів також виграти не зумів. Вдома «гірники» не змогли обіграти хорватське «Динамо» — 2:2.