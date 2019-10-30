"Динамо" - "Шахтер": где смотреть матч Кубка Украины. Фото: Facebook

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Сегодня в Киеве состоится матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором сыграют местное «Динамо» и чемпион Украины — донецкий «Шахтер».

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Встреча грандов украинского футбола начнется в 19.30. Игра пройдет на НСК «Олимпийский».

В прямом эфире матч «Динамо» — «Шахтер» покажет телеканал «2+2».

В истории турнира донецкий «Шахтер» является самым титулованным клубом. На счету «горняков» 13 побед в Кубке Украины, в то время как у «Динамо» на две меньше.

Встречу «Динамо» и «Шахтера» рассудит главный арбитр из Кропивницкого Виктор Копиевский. На линиях ему помогут Андрей Скрипка (Кропивницкий) и Владимир Володин (Херсон).

Отметим, что букмекеры считают «Шахтер» фаворитом противостояния с «Динамо».

Напомним, что киевское «Динамо» на прошлой неделе играло в Лиге Европы с «Копенгагеном» из Дании. Встреча завершилась вничью 1:1. Донецкий «Шахтер» свой матч в Лиге чемпионов также выиграть не сумел. Дома «горняки» не смогли обыграть хорватское «Динамо» — 2:2.