Оплата держпослуг. Фото: apostrophe.ua

https://racurs.ua/ua/n130124-kabmin-planuie-skasuvaty-paperovi-kvytanciyi-pro-oplatu-derjposlug-protyagom-troyih-misyaciv.html

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Паперові квитанції про оплату послуг, аліментів і мит будуть скасовані. Для їх перевірки уряд запровадить спеціальну електронну систему.

Новий сервіс допоможе позбутися такого явища, як вимога надавати квитанції про оплату з мокрою печаткою, повідомляє міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет на своїй сторінці в Facebook.

Дубілет зазначив, що аналогічний принцип вже діє в межах «Приват24», інтернет-банкінгу «ПриватБанку». Сервіс, який буде розроблений урядом, співпрацюватиме з усіма банками країни. Вже створено веб-сторінку, до якої зможуть підключатися будь-які українські банки. Щоб побачити квитанцію про оплату держпослуг, необхідно буде лише зайти на сторінку й ввести її номер. Документ з’явиться на екрані. Квитанцію можна навіть завантажити з накладеним електронним цифровим підписом.

Після створення сервісу, за заявою Дубілета, чиновників вчитимуть користуватися ним. Це зроблять для того, щоби вони більше не вимагали паперового підтвердження про сплату держпослуг.

Також міністр повідомив, що Кабмін схвалить постанову, якою зобов’яже всі державні органи переглянути процедури подачі документів і не вимагати паперових квитанцій. Будуть прописані вимоги до генерації номерів цих квитанцій, аби їх не можна було підбирати.

Новий сервіс планують запустити впродовж трьох місяців.

Нагадаємо, що раніше Дубілет запропонував провести перепис населення за новими правилами, використовуючи анонімні дані мобільних операторів.