Сайт «Миротворець» закривається на профілактику. Фото: Ритм Євразії

https://racurs.ua/ua/n130618-sayt-myrotvorec-povidomyv-scho-zakryvaietsya-na-profilaktyku.html

Ракурс

Сайт «Миротворець», який публікує інформації про учасників і прихильників російської агресії проти України, поінформував про тимчасове припинення своєї діяльності для проведення профілактичних робіт.

Зупинку серверів «Миротворця» планують здійснити сьогодні о 18.00. Адміністрація сайту вирішила обмежити доступ до інформації на ресурсі, залишивши його лише окремим категоріям користувачів. Сайт закриється на дві години, йдеться в повідомленні «Миротворця».

Причину, з якої вирішили припинити роботу серверів, на сайті пояснили так:

На радість потворам від медіабл**ства, бойовикам і російським найманцям, а також на вимогу деяких об'єктивних обставин, ми повністю зупиняємо сервери «Миротворця», а саме: сайт myrotvorets. center та всі його дзеркала.

Центр «Миротворець» акумулює інформацію про громадян та організації, які загрожують національній безпеці України. Він позиціонує себе як неурядова організація, що досліджує ознаки злочинів проти основ нацбезпеки країни, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

Раніше сайт «Миротворець» вніс до своєї бази російського журналіста Володимира Познера. Він потрапив у чорний список за свідоме порушення кордону України, оскільки побував в окупованому Криму.