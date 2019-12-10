Сайт «Миротворец» закрывается на профилактику

Сайт «Миротворец» закрывается на профилактикуhttps://racurs.ua/n130618-sayt-mirotvorec-soobschil-chto-zakryvaetsya-na-profilaktiku.htmlРакурс
Сайт «Миротворец», публикующий информацию об участниках и сторонниках российской агрессии против Украины, проинформировал о временном прекращении своей деятельности для проведения профилактических работ.
Остановку серверов «Миротворца» планируют осуществить сегодня в 18.00. Администрация сайта решила ограничить доступ к информации на ресурсе, оставив его только отдельным категориям пользователей. Сайт закроется на два часа, говорится в сообщении «Миротворца».
Причину, по которой решили прекратить работу серверов, на сайте объяснили так:
К радости чудовищ из медиабл**ства, боевикам и российским наемникам, а также по требованию некоторых объективных обстоятельств, мы полностью останавливаем серверы «Миротворца», а именно: сайт myrotvorets. center и все его зеркала.
Центр «Миротворец» аккумулирует информацию о гражданах и организации, которые угрожают национальной безопасности Украины. Он позиционирует себя как неправительственная организация, исследующая признаки преступлений против основ нацбезопасности страны, мира, безопасности человечества и международного правопорядка.
Ранее сайт «Миротворец» внес в свою базу российского журналиста Владимира Познера. Он попал в черный список за сознательное нарушение границы Украины, поскольку побывал в оккупированном Крыму.