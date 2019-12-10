Сайт «Миротворец» закрывается на профилактику

Сайт «Миротворец», публикующий информацию об участниках и сторонниках российской агрессии против Украины, проинформировал о временном прекращении своей деятельности для проведения профилактических работ.

Остановку серверов «Миротворца» планируют осуществить сегодня в 18.00. Администрация сайта решила ограничить доступ к информации на ресурсе, оставив его только отдельным категориям пользователей. Сайт закроется на два часа, говорится в сообщении «Миротворца».

Причину, по которой решили прекратить работу серверов, на сайте объяснили так:

К радости чудовищ из медиабл**ства, боевикам и российским наемникам, а также по требованию некоторых объективных обстоятельств, мы полностью останавливаем серверы «Миротворца», а именно: сайт myrotvorets. center и все его зеркала.

Центр «Миротворец» аккумулирует информацию о гражданах и организации, которые угрожают национальной безопасности Украины. Он позиционирует себя как неправительственная организация, исследующая признаки преступлений против основ нацбезопасности страны, мира, безопасности человечества и международного правопорядка.