Військові записали зворушливе привітання з Новим Роком, фото: Міноборони

https://racurs.ua/ua/n131492-viyskovi-zapysaly-zvorushlyve-pryvitannya-z-novym-rokom-video.html

Ракурс

Військові Збройних сил України записали зворушливе привітання з Новим Роком.

Бійці вирішили показати відео з передової. На YouTube Військове телебачення України опубліковало відповідний ролик.

В кадрі можна побачити, як солдати святкують Новий рік в окопах і на позиціях. Відео супроводжується уривками з концерту симфонічного оркестру та мелодією колядки «Щедрик».

«Щедрик» від тих, хто захищає Різдво, — йдеться у повідомленні.

Користувачі соцмереж активно коментують звернення. Українські громадяни подякували солдатам за захист від ворога, також побажали щасливо відсвяткувати Новий рік та залишатися живими і здоровими.

Раніше вчені антарктичної станції «Академік Вернадський» привітали українців з Новим роком. Учасники 24-ї української експедиції майже рік проводять дослідження в Антарктиді.