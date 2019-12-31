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Військові записали зворушливе привітання з Новим Роком, фото: Міноборони
Військові записали зворушливе привітання з Новим Роком (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n131492-viyskovi-zapysaly-zvorushlyve-pryvitannya-z-novym-rokom-video.htmlРакурс
Військові Збройних сил України записали зворушливе привітання з Новим Роком.
Бійці вирішили показати відео з передової. На YouTube Військове телебачення України опубліковало відповідний ролик.
В кадрі можна побачити, як солдати святкують Новий рік в окопах і на позиціях. Відео супроводжується уривками з концерту симфонічного оркестру та мелодією колядки «Щедрик».
«Щедрик» від тих, хто захищає Різдво, — йдеться у повідомленні.
Користувачі соцмереж активно коментують звернення. Українські громадяни подякували солдатам за захист від ворога, також побажали щасливо відсвяткувати Новий рік та залишатися живими і здоровими.
Раніше вчені антарктичної станції «Академік Вернадський» привітали українців з Новим роком. Учасники 24-ї української експедиції майже рік проводять дослідження в Антарктиді.
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