Імпорт газу в Україну в 2019 році збільшився на 34,5%

ГТС України. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/ua/n131564-import-gazu-v-ukrayinu-v-2019-roci-zbilshyvsya-na-34-5.html

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Імпорт газу в Україну в 2019 році зріс на 34,5% у порівнянні з 2018 роком. Всього в Україну надійшло 14 млрд 247,1 млн куб. м імпортного газу, що на 3 млрд 656,9 млн куб. м більше обсягів, що надійшли в 2018 році.

Такі цифри озвучені ПАТ «Укртрансгаз».

Найбільшим імпортером стала Словаччина, від якої Україна отримала в 2019 році 9 млрд 150,6 млн куб. м газу (це на 41,7% більше, ніж у 2018 році). Також газ надходив із Угорщини — 3 млрд 672,7 млн ​​куб. м (на 6,7% більше, ніж у 2018 році) і Польщі — 1 млрд 423,8 млн куб. м (у 2,1 рази більше, ніж у 2018 році).

У грудні 2019 обсяг імпорту склав 280,2 млн куб. м газу, а це в 1,7 рази менше, ніж в аналогічному місяці 2018 року (477,6 млн куб. м).

Як відомо, Україна впродовж чотирьох останніх років (із 26 листопада 2015 року) не купує природний газ безпосередньо у «Газпрому», а закуповує блакитне паливо в країнах ЄС.