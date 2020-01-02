Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
ГТС України. Фото: Цензор.НЕТ

Імпорт газу в Україну в 2019 році збільшився на 34,5%

2 січ 2020, 18:08
999

Імпорт газу в Україну в 2019 році зріс на 34,5% у порівнянні з 2018 роком. Всього в Україну надійшло 14 млрд 247,1 млн куб. м імпортного газу, що на 3 млрд 656,9 млн куб. м більше обсягів, що надійшли в 2018 році.

Такі цифри озвучені ПАТ «Укртрансгаз».

Найбільшим імпортером стала Словаччина, від якої Україна отримала в 2019 році 9 млрд 150,6 млн куб. м газу (це на 41,7% більше, ніж у 2018 році). Також газ надходив із Угорщини — 3 млрд 672,7 млн ​​куб. м (на 6,7% більше, ніж у 2018 році) і Польщі — 1 млрд 423,8 млн куб. м (у 2,1 рази більше, ніж у 2018 році).

У грудні 2019 обсяг імпорту склав 280,2 млн куб. м газу, а це в 1,7 рази менше, ніж в аналогічному місяці 2018 року (477,6 млн куб. м).

Як відомо, Україна впродовж чотирьох останніх років (із 26 листопада 2015 року) не купує природний газ безпосередньо у «Газпрому», а закуповує блакитне паливо в країнах ЄС.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...
Новини
Останні новини