Ляшко повідомив про нового українця з підозрою на коронавірус і закликає "не лікуватися" алкоголем

https://racurs.ua/ua/n135048-lyashko-povidomyv-pro-novogo-ukrayincya-z-pidozrou-na-koronavirus-i-zaklykaie-ne-likuvatysya.html

Ракурс

Коронавірус в Україні продовжує залишатися в центрі уваги влади. Після запровадження обмежень посадовці пояснюють, як саме вони діятимуть, а також інформують про поточну ситуацію.

Заступник очільника МОЗ Віктор Ляшко повідомив на сьогоднішньому брифінгу, що в Україні госпіталізовано ще одного громадянина з підозрою на коронавірус. Медик не уточнив, з якого саме регіону хворий, але сказав, що чоловік прибув до України із Польщі.

Це людина похилого віку, з групи ризику. Ми зараз досліджуємо три підозри на коронавірус, щойно я про це отримав телефонний дзвінок, — розповів на брифінгу Ляшко.

Він також порадив людям не слухати «рекомендації» соцмереж і не проводити профілактику коронавірусу за допомогою алкоголю.

Він пригнічує наш імунітет і організм стає більш сприятливим до зараження вірусами, в тому числі корона вірусом, — сказав Ляшко.

Натомість він порадив триматися в громадських місцях дистанції не менш як 1,5 м від людини, яка кашляє, мати чисті руки і не торкатися ними обличчя, слизової оболонки, а також вести здоровий спосіб життя, вживати овочі та фрукти щонайменше п’ять разів на день.

Якщо в країні й далі будуть фіксувати випадки поширення корона вірусу, медики і влада готові вжиті додаткові заходи, в тому числі обмеження права людей, зокрема, обмеження пересування за межі певної території.

Ляшко розповів, що МОЗ звернувся до торговельних мереж, аби вони розмістили безкоштовні санітайзери у місцях масового скупчення людей.

Щодо засобів захисту, то респіратори надходять в Україну від дистрибюторів іноземних виробників. Крім того, у Раду подадуть законопроект про першочергові заходи протидії поширенню коронавірусу. У ньому медики мають намір змінити митні правила, аби протиепідемічні товари не затримувалися на митниці. Ляшко також запевнив, що «потихеньку до України надходять швидкі тести на коронавірус».

«Ракурс» повідомляв, що Україна розпочала підготовку другої евакуації громадян із Китаю.