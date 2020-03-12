Ляшко сообщил о новом украинце с подозрением на коронавирус и призывает "не лечиться" алкоголем, фото — Громадське

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Коронавирус в Украине продолжает оставаться в центре внимания власти. После введения ограничений чиновники объясняют, как они будут действовать, а также информируют о текущей ситуации.

Заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко сообщил на сегодняшнем брифинге, что в Украине госпитализировали еще одного гражданина с подозрением на коронавирус. Медик не уточнил, из какого именно региона больной, но сказал, что человек прибыл в Украину из Польши.

Это пожилой человек из группы риска. Мы сейчас исследуем три подозрения на коронавирус, только что я об этом получил телефонный звонок, — рассказал на брифинге Ляшко.

Он также посоветовал людям не слушать «рекомендации» соцсетей и не проводить профилактику коронавируса с помощью алкоголя.

Он подавляет наш иммунитет и организм становится более благоприятным к заражению вирусами, в том числе коронавирусом, — сказал Ляшко.

Вместо этого он посоветовал держаться в общественных местах дистанции не менее 1,5 м от человека, который кашляет, иметь чистые руки и не касаться ими лица, слизистой оболочки, а также вести здоровый образ жизни, употреблять овощи и фрукты не менее пяти раз в день.

Если в стране и дальше будут фиксировать случаи распространения коронавируса, медики и власти готовы приняты дополнительные меры, в том числе ограничение права людей, в частности, ограничение передвижения за пределы определенной территории.

Ляшко рассказал, что Минздрав обратился к торговым сетям, чтобы они разместили бесплатные санитайзеры в местах массового скопления людей.

По его словам, средства защиты, респираторы поступают в Украину от дистрибьюторов иностранных производителей. Кроме того, в Раду подадут законопроект о первоочередных мерах противодействия распространению коронавируса. В нем медики намерены изменить таможенные правила, чтобы противоэпидемические товары не задерживались на таможне. Ляшко также заверил, что «потихоньку в Украину поступают быстрые тесты на коронавирус».

«Ракурс» сообщал, что Украина начала подготовку второй эвакуации граждан из Китая.