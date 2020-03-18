У “Слузі народу” дали поради для захисту пенсіонерів від коронавірусу. Фото: Думка

https://racurs.ua/ua/n135398-za-komunalku-mojna-platyty-onlayn-u-sluzi-narodu-daly-porady-dlya-zahystu-pensioneriv-vid.html

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Коронавірус становить найбільшу небезпеку для людей похилого віку, адже саме серед цієї категорії населення, за статистикою, зафіксовано найвищу смертність від Covid-19.

Рекомендації про те, як захистити пенсіонерів від коронавірусу, опубліковано на сторінці в Facebook партії «Слуга народу».

«Слуги» рекомендують обмежити пересування людей похилого віку населеними пунктами і їх забезпечити необхідними речами: продуктами, ліками й антисептиками. За можливості, відвезти батьків чи стареньких родичів на дачу.

Також зазначається, що пенсіонерам варто почати оплачувати комунальні послуги через інтернет, а дорослим дітям рекомендують допомогти їм розібратися з онлайн-платежами.

Також необхідно тримати дистанцію під час спілкування та утриматися від візитів до пенсіонерів за наявності найменших можливих симптомів коронавірусу: температури та сухого кашлю.

Літньому члену сім’ї потрібно виділити окрему кімнату, під час спілкування з ним вдягати медичну маску та регулярно дезінфікувати поверхні, до яких часто торкаються інші родичі.

Між тим нагадаємо, що не всі поради представників «Слуги народу» були цінними і схвально сприймалися суспільством. Взимку «слуга» Євген Брагар порадив пенсіонерці продати собаку і з виручених коштів заплатити за комуналку, що викликало бурю обурення серед українців.