За комуналку можна платити онлайн: у «Слузі народу» дали поради для захисту пенсіонерів від коронавірусу (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n135398-za-komunalku-mojna-platyty-onlayn-u-sluzi-narodu-daly-porady-dlya-zahystu-pensioneriv-vid.htmlРакурс
Коронавірус становить найбільшу небезпеку для людей похилого віку, адже саме серед цієї категорії населення, за статистикою, зафіксовано найвищу смертність від Covid-19.
Рекомендації про те, як захистити пенсіонерів від коронавірусу, опубліковано на сторінці в Facebook партії «Слуга народу».
«Слуги» рекомендують обмежити пересування людей похилого віку населеними пунктами і їх забезпечити необхідними речами: продуктами, ліками й антисептиками. За можливості, відвезти батьків чи стареньких родичів на дачу.
Також зазначається, що пенсіонерам варто почати оплачувати комунальні послуги через інтернет, а дорослим дітям рекомендують допомогти їм розібратися з онлайн-платежами.
Також необхідно тримати дистанцію під час спілкування та утриматися від візитів до пенсіонерів за наявності найменших можливих симптомів коронавірусу: температури та сухого кашлю.
Літньому члену сім’ї потрібно виділити окрему кімнату, під час спілкування з ним вдягати медичну маску та регулярно дезінфікувати поверхні, до яких часто торкаються інші родичі.
Між тим нагадаємо, що не всі поради представників «Слуги народу» були цінними і схвально сприймалися суспільством. Взимку «слуга» Євген Брагар порадив пенсіонерці продати собаку і з виручених коштів заплатити за комуналку, що викликало бурю обурення серед українців.