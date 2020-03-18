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Ракурс
В "Слуге народа" дали советы для защиты пенсионеров от коронавируса. Фото: Думка

За коммуналку можно платить онлайн: в «Слуге народа» дали советы для защиты пенсионеров от коронавируса (ВИДЕО)

18 мар 2020, 17:57
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Коронавирус представляет наибольшую опасность для людей пожилого возраста, ведь именно среди этой категории населения, по статистике, зафиксирована самая высокая смертность от Covid-19.

Рекомендации о том, как защитить пенсионеров от коронавируса, опубликовали на странице в Facebook партии «Слуга народа».

«Слуги» рекомендуют ограничить передвижения пожилых людей по населенным пунктам и обеспечить их необходимыми вещами: продуктами, лекарствами и антисептиками. По возможности, отвезти родителей или пожилых родственников на дачу.

Также отмечается, что пенсионерам стоит начать оплачивать коммунальные услуги через интернет, а взрослым детям рекомендуют помочь им разобраться с онлайн-платежами.

Также необходимо держать дистанцию при общении и воздержаться от визитов к пенсионерам при наличии малейших возможных симптомов коронавируса: температуры и сухого кашля.

Пожилому члену семьи нужно выделить отдельную комнату, во время общения с ним надевать медицинскую маску и регулярно дезинфицировать поверхности, к которым часто прикасаются другие родственники.

Между тем напомним, что не все советы представителей «Слуги народа» были ценными и с одобрением воспринимались обществом. Зимой «слуга» Евгений Брагарь посоветовал пенсионерке продать собаку и вырученными средствами оплатить коммуналку, что вызвало бурю негодования среди украинцев.

Источник: Ракурс


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