Зеленський знову звернувся до українців через коронавірус. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n135408-feyky-povernennya-ukrayinciv-ta-vyplaty-pensioneram-zelenskyy-znovu-zvernuvsya-do-ukrayinciv.html

Ракурс

Коронавірус в Україні зафіксований у 14 українців, два випадки летальні.

У зв’язку з карантином та закриттям кордонів тисячі українців не можуть повернутися до України, але влада вже вирішує цю проблему. Наразі виконуються 57 авіарейсів, які повернуть 11,5 тис. українців. Серед них громадяни, які застрягли в Австрії на Шрі-Ланці. Також сьогодні прилетів рейс із Відня. Окрім того, повернулася частина людей зі Шрі-Ланки, решта будуть в Україні до кінця поточної доби. Про це у відеозвернені до українців розповів президент Володимир Зеленський.

Також спеціальним президентським бортом сьогодні з Австрії до України заберуть 33 осіб, зокрема 18 жінок, п’ятеро дітей та людей похилого віку. Влада України працює з Польщею над запуском спеціальних потягів для евакуації українців.

Зеленський зазначив, що нині в Україні працює спеціальний транспорт, який доставляє на роботу людей, які працюють на стратегічних підприємствах.

Також президент вчергове дав рекомендації, як можна убезпечити себе від інфікування коронавірусом. Він порадив часто мити руки, уникати великих скупчень людей та виходити на вулицю лише за потреби, закликав обробляти антисептиком ручки дверей, мобільні телефони та ноутбуки. Зеленський зазначив, що їсти необроблені продукти не варто.

Рукостискання, обійми та поцілунки при зустрічі давайте прибережемо на потім, — додав президент.

Зеленський також закликав вірити лише перевіреним джерелам інформації, а не фейкам.

Вірус поширюється територією України не так швидко, як у решті Європи. Однак дуже швидко поширюються фейки щодо нього. Тож наголошую: страшилки про 400 тисяч хворих на коронавірус в Україні — брехня. Вкотре закликаю всіх українців довіряти тільки офіційним джерелам інформації — офіційним сторінкам МОЗу, уряду, Верховної Ради та Офісу президента України, — зазначив він.

Зеленський додав, що знає про ситуації, коли через коронавірус керівники підприємств змушують співробітників звільнитися. Це є незаконним. Президент закликав повідомляти про такі випадки до поліції.

Коронавірус пройде, криза теж, прибутки повернуться, а честь і повагу повернути не вдастся, — звернувся Зеленський до керівників українських компаній.

Також президент нагадав про обіцяну додаткову тисячу гривень пенсіонерам, які отримують менш ніж 5 тис. грн. За його словами, додаткова допомога буде виплачена з 1 квітня 2020 року. Також з 1 квітня він пообіцяв індексацію пенсій.

Станом на ранок 18 березня в Україні зафіксували 14 випадків COVID-19 (Чернівецька область — 10 (один летальний), Київська область — три, Житомирська — один (летальний).

Протягом 17 березня надійшла 41 підозра на COVID-19 (Вінницька область — три, Дніпропетровська — п’ять, Донецька — три, Закарпатська — три, Івано-Франківська — три, Київ — 14, Миколаївська — одна, Рівненська — дві, Сумська — дві, Тернопільська — дві, Херсонська — одна, Черкаська — одна, Чернівецька — одна). Загалом з початку 2020 року надійшло 181 повідомлення про підозру на COVID-19.