У Києві патрульні служби контролюватимуть виконання правил карантину. Фото: КМДА

https://racurs.ua/ua/n136259-karantyn-u-kyievi-v-kmda-rozpovily-yak-kontroluvatymut-dotrymannya-obmejen-foto.html

Ракурс

Карантин у Києві посилюється. З 6 квітня у столиці буде заборонено перебувати в громадських місцях і на вулицях без масок, а відвідування парків та дитячих майданчиків тепер під забороною. Пересуватися вулицями можна буде максимум по двоє, а на в’їзді до Києва всім пасажирам і водіям будуть вимірювати температуру.

Міські комунальні служби разом з «Муніципальної вартою» та правоохоронцями патрулюватимуть столичні парки для перевірки дотримання киянами карантинних заходів. Про це повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації.

Під час спільного патрулювання будуть перевірятися парки, сквери столиці, спортивні та дитячі майданчики у всіх районах. Особливо ретельно патрульні служби стежитимуть за тим, щоб на вулицях люди ходили поруч максимум по двоє.

Керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний зазначив, що перше патрулювання вже відбулося 4 квітня. Правоохоронці виявили низку порушень та склали протоколи. За його словами, наразі це обмежується протоколами, але з понеділка, 6 квітня, будуть застосовуватися більш жорсткі покарання.

Він також зазначив, що кияни повинні зрозуміти: карантин — це не канікули, потрібно відповідально ставитися до введених обмежень.

Уже перше патрулювання показало, що городяни з розумінням ставляться до таких заходів і готові виконувати умови карантину, — додав він.

Нагадаємо, раніше було опубліковано розпорядження КМДА, згідно з яким при в’їзді у столицю на особистому транспорті усім водіям і пасажирам транспортних засобів вимірюватимуть температуру.