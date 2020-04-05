В Киеве патрульные службы будут контролировать выполнение правил карантина. Фото: КГГА

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Карантин в Киеве усиливается. С 6 апреля в столице будет запрещено находиться в общественных местах и на улицах без масок, а посещение парков и детских площадок теперь под запретом. Передвигаться по улицам можно будет максимум по двое, а на въезде в Киев всем пассажирам и водителям будут измерять температуру.

Городские коммунальные службы вместе с «Муниципальной стражей» и правоохранителями будут патрулировать столичные парки для проверки соблюдения киевлянами карантинных мероприятий. Об этом сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации.

Во время совместного патрулирования будут проверяться парки, скверы столицы, спортивные и детские площадки во всех районах. Особенно тщательно патрульные службы будут следить за тем, чтобы на улицах люди ходили рядом максимум по двое.

Руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный отметил, что первое патрулирование уже состоялось 4 апреля. Были выявлены ряд нарушений и составлены протоколы. По его словам, пока что это ограничивается протоколами, но с понедельника, 6 апреля, будут применяться более жесткие наказания.

Он также отметил, что киевляне должны понять: карантин — это не каникулы, нужно ответственно относиться к введенным ограничениям.

Уже первое патрулирование показало, что горожане с пониманием относятся к таким мерам и готовы выполнять условия карантина, — добавил он.

Напомним, ранее было опубликовано распоряжение КГГА, согласно которому при въезде в столицу на личном транспорте всем водителям и пассажирам транспортных средств будут измерять температуру.