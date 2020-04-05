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В Киеве патрульные службы будут контролировать выполнение правил карантина. Фото: КГГА

Карантин в Киеве: в КГГА рассказали, как будут контролировать соблюдение ограничений (ФОТО)

5 апр 2020, 09:39
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Карантин в Киеве усиливается. С 6 апреля в столице будет запрещено находиться в общественных местах и на улицах без масок, а посещение парков и детских площадок теперь под запретом. Передвигаться по улицам можно будет максимум по двое, а на въезде в Киев всем пассажирам и водителям будут измерять температуру.

Городские коммунальные службы вместе с «Муниципальной стражей» и правоохранителями будут патрулировать столичные парки для проверки соблюдения киевлянами карантинных мероприятий. Об этом сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации.

Во время совместного патрулирования будут проверяться парки, скверы столицы, спортивные и детские площадки во всех районах. Особенно тщательно патрульные службы будут следить за тем, чтобы на улицах люди ходили рядом максимум по двое.

В Киеве патрульные службы будут контролировать выполнение правил карантина. Фото: КГГА

В Киеве патрульные службы будут контролировать выполнение правил карантина. Фото: КГГА

В Киеве патрульные службы будут контролировать выполнение правил карантина. Фото: КГГА

Руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный отметил, что первое патрулирование уже состоялось 4 апреля. Были выявлены ряд нарушений и составлены протоколы. По его словам, пока что это ограничивается протоколами, но с понедельника, 6 апреля, будут применяться более жесткие наказания.

Он также отметил, что киевляне должны понять: карантин — это не каникулы, нужно ответственно относиться к введенным ограничениям.

Уже первое патрулирование показало, что горожане с пониманием относятся к таким мерам и готовы выполнять условия карантина, — добавил он.

Напомним, ранее было опубликовано распоряжение КГГА, согласно которому при въезде в столицу на личном транспорте всем водителям и пассажирам транспортных средств будут измерять температуру.


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