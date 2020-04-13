Війна на Донбасі. Фото: flickr.com

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На Донбасі 12 квітня російські найманці та проросійські бойовики обстрілювали позиції Об'єднаних сил із протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру.

Ворог вів вогонь поблизу сіл Тарамчук, Водяне та Кримське. Внаслідок обстрілів загинув один український військовослужбовець, ще один дістав поранення. Сили ООС відповіли вогнем на агресію. Про це сьогодні повідомив прес-центр штабу Об'єднаних сил у Facebook.

Згодом стало відомо, що війна на Донбасі забрала життя 33-річного Леоніда Скакуненка з позивним Барон. Уродженець села Лихівка П’ятихатського району Дніпропетровської області загинув внаслідок обстрілу гранатометами. У героя залишилися син, дружина та сестра.

Як повідомила 93-тя ОМБр «Холодний Яр» у Facebook, Скакуненко у 2014 році був мобілізований до лав Національної гвардії України. Згодом він став контрактником, служив у складі 93-ї окремої механізованої бригади. Він був навідником, брав участь у бойових діях у Новотроїцькому, Новоселівці Другій та околицях Кримського. Загинув боєць під час бойового чергування.

«Барон» був справжнім героєм: самовідданим, патріотичним. У лютому цього року він разом із побратимами відбив напад ворожої диверсійно-розвідувальної групи, яка спробувала прорватися на позиції холодноярців. Він поклав життя, воюючи з російськими окупантами на одній із найскладніших ділянок фронту, — зазначили в 93-тій ОМБр у Facebook.

Нагадаємо, 11 квітня незаконні збройні формування РФ вісім разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, поранення дістали троє українських військових.