Война на Донбассе. Фото: flickr.com

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На Донбассе 12 апреля российские наемники и пророссийские боевики обстреливали позиции Объединенных сил из противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра.

Враг вел огонь вблизи сел Тарамчук, Водяное и Крымское. Вследствие обстрелов погиб один украинский военнослужащий, еще один получил ранение. Силы ООС ответили огнем на агрессию. Об этом сегодня сообщил пресс-центр штаба Объединенных сил в Facebook.

Впоследствии стало известно, что война на Донбассе унесла жизни 33-летнего Леонида Скакуненко с позывным Барон. Уроженец села Лиховка Пятихатского района Днепропетровской области погиб в результате обстрела гранатометами. У героя остались сын, жена и сестра.

Как сообщила 93-тя ОМБр «Холодный Яр» в Facebook, Скакуненко в 2014 году был мобилизован в ряды Национальной гвардии Украины. Впоследствии он стал контрактником, служил в составе 93-й отдельной механизированной бригады. Он был наводчиком, участвовал в боевых действиях в Новотроицком, Новоселовке Второй и окрестностях Крымского. Погиб боец во время боевого дежурства.

«Барон» был настоящим героем: самоотверженным, патриотическим. В феврале этого года он вместе с собратьями отразил нападение вражеской диверсионно-разведывательной группы, которая попыталась прорваться на позиции холодноярцев. Он положил жизнь на борьбу с российскими оккупантами на одном из самых сложных участков фронта, — отметили в 93-й ОМБр в Facebook.

Напомним, 11 апреля незаконные вооруженные формирования РФ восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе ранения получили три бойца ВСУ.