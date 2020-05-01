Війна на Донбасі. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n137566-ukrayinski-voyiny-na-donbasi-znyschyly-avtomobil-boyovykiv-iz-boieprypasamy-video.html

Ракурс

Війна на Донбасі триває, бойовики систематично здійснюють обстріли позицій українських воїнів. Днями українські воїни жорстко припинили спробу бойовиків доставити боєприпаси на позиції окупантів.

За допомогою протитанкового ракетного комплексу українські воїни знищили автомобіль противника з боєприпасами, повідомляє прес-служба Операції об'єднаних сил у Facebook.

У повідомленні зазначено, що нещодавно у даному районі лінії розмежування у результаті ворожих обстрілів загинув український воїн.

Знищення автомобіля бойовиків із боєприпасами позбавило противника можливості здійснювати обстріли українських позицій. У ООС заявляють, що такі дії українських воїнів є адекватними оборонними заходами вогневого впливу на бойовиків. Це дозволило не допустити можливий обстріл наших позицій та зберегти життя українських захисників.

Як раніше писав «Ракурс», за минулу добу бойовики 15 разів обстріляли позиції українських військових. Ворог застосовував заборонені мінськими домовленостями міномети 120-го і 82-го калібрів, а також озброєння бойових машин піхоти, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. У результаті обстрілу двоє українських військових отримали поранення.