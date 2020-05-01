Война на Донбассе. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n137566-ukrainskie-voiny-na-donbasse-unichtojili-avtomobil-boevikov-s-boepripasami-video.html

Ракурс

Война на Донбассе продолжается, боевики систематически совершают обстрелы позиций украинских воинов. На днях украинские воины жестко пресекли попытку боевиков доставить боеприпасы на позиции оккупантов.

С помощью противотанкового ракетного комплекса украинские воины уничтожили автомобиль противника с боеприпасами, сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

В сообщении указано, что недавно в данном районе линии разграничения в результате вражеских обстрелов погиб украинский воин.

Уничтожение автомобиля боевиков с боеприпасами лишило противника возможности совершать обстрелы украинских позиций. В ООС заявляют, что такие действия украинских воинов являются адекватными оборонительными мерами огневого воздействия на боевиков. Это позволило предотвратить возможный обстрел наших позиций и сохранить жизни украинских защитников.

Как ранее писал «Ракурс», за прошедшие сутки боевики 15 раз обстреляли позиции украинских военных. Враг применял запрещенные минскими договоренностями минометы 120-го и 82-го калибров, а также вооружение боевых машин пехоты, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В результате обстрелов двое украинских военных получили ранения.