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Ракурс
На Волині прикордонники відкрили вогонь по авто контрабандиста, який намагався на них наїхати. Фото: Бессарабія Інформ

На Волині прикордонники відкрили вогонь по авто контрабандиста, який намагався на них наїхати (ФОТО)

2 тра 2020, 18:36
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На Волині співробітники Львівського загону Державної прикордонної служби затримали українця, який намагався за допомогою дрона переправити через кордон контрабанду медичних масок. Поблизу одного з прикордонних населених пунктів Іваничівського району прикордонники виявили автомобіль Skoda, водій якого проігнорував вимогу зупинитися і спробував втекти.

Через деякий час прикордонники виявили втікача у лісі. Водій знову спробував втекти і ледь не наїхав на прикордонників. Після попереджувальних пострілів у повітря прикордонники відкрили вогонь по колесах автомобіля, повідомляє прес-служба ДПС.

На Волині прикордонники відкрили вогонь по авто контрабандиста, який намагався на них наїхати. Фото: ДПСПісля цього автомобіль зупинився. Водій отримав осколкове поранення. На місце інциденту була викликана швидка допомога, яка надала водієві допомогу і відправила його до лікарні.

На Волині прикордонники відкрили вогонь по авто контрабандиста, який намагався на них наїхати. Фото: ДПС

На Волині прикордонники відкрили вогонь по авто контрабандиста, який намагався на них наїхати. Фото: ДПСВ автомобілі знаходився пасажир, який розповів, що ще двоє чоловіків до приїзду прикордонників вийшли з автомобілю та зникли у лісі. Одного з них прикордонники затримали. Раніше цього чоловіка вже затримували польські прикордонники за контрабанду тютюнових виробів.

На Волині прикордонники відкрили вогонь по авто контрабандиста, який намагався на них наїхати. Фото: ДПС



На місці інциденту був виявлений дрон та два пакунки з медичними масками.

Як раніше писав «Ракурс», житель Рахова був затриманий прикордонниками на кордоні з Румунією під час спроби контрабанди медичних масок. Порушник отримав 10 діб арешту за злісну непокору вимогам співробітника ДПС під час затримання.

Джерело: Ракурс


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