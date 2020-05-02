На Волыни пограничники открыли огонь по авто контрабандиста, который пытался на них наехать. Фото: Бессарабия ИНФОРМ

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Ракурс

На Волыне сотрудники Львовского отряда Государственной пограничной службы задержали украинца, который пытался с помощью дрона переправить через границу контрабанду медицинских масок. Вблизи одного из приграничных населенных пунктов Иваничевского района пограничники обнаружили автомобиль Skoda, водитель которого проигнорировал требование остановиться и попытался скрыться.

Спустя время пограничники обнаружили беглеца в лесу. Водитель совершил очередную попытку бегства и едва не наехал на пограничников. После предупредительных выстрелов в воздух пограничники открыли огонь по колесам автомобиля, сообщает пресс-служба ГПС.

После этого автомобиль остановился. Водитель получил осколочное ранение. На место инцидента была вызвана скорая помощь, которая оказала водителю помощь и отправила его в больницу.

В автомобиле находился пассажир, который рассказал, что еще двое мужчин до приезда пограничников покинули автомобиль и скрылись в лесу. Одного из них пограничники задержали. Ранее этого мужчину уже задерживали польские пограничники за контрабанду сигарет.

На месте инцидента был обнаружен дрон и две упаковки с медицинскими масками.

Как ранее писал «Ракурс», житель Рахова был задержан пограничниками на границе с Румынией при попытке контрабанды медицинских масок. Нарушитель получил 10 суток ареста за злостное неповиновение требованиям сотрудника ГПС во время задержания.