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Бойовики обстріляли селище Кам’янка, фото: прес-служба ООС

Бойовики обстріляли селище на Донбасі, два будинки зруйновано (ФОТО)

24 тра 2020, 15:24
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Бойовики на Донбасі обстріляли дачні будівлі в розташованому поблизу лінії зіткнення селищі Кам’янка. В результаті в цьому населеному пункті розривами снарядів були суттєво пошкоджено два будинки.

Обстріл Кам’янки окупанти здійснили вчора із забороненої мінськими домовленостями артилерії калібру 122 мм. Про це повідомляє прес-служба операції Об'єднаних сил (ООС).

На одному з пошкоджених будинків у Кам’янці зруйновано дах, в іншому — зовнішню стіну та покрівлю. На щастя, постраждалих серед мирних жителів немає.

Окупанти в черговий раз відкрито продемонстрували своє цинічне ставлення до життя та здоров’я цивільного населення, — наголошують у прес-служба ООС.

Бойовики обстріляли селище Кам’янка, фото: прес-служба ООС

Бойовики обстріляли селище Кам’янка, фото: прес-служба ООС

Бойовики обстріляли селище Кам’янка, фото: прес-служба ООС

Бойовики обстріляли селище Кам’янка, фото: прес-служба ООС



Бойовики обстріляли селище Кам’янка, фото: прес-служба ООС

Нагадаємо, загалом за минулу добу російсько-терористичні війська на Донбасі 11 разів порушили режим припинення вогню. Одного українського військовослужбовця поранив ворожий снайпер.

Джерело: Ракурс


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