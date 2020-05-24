Бойовики обстріляли селище Кам’янка, фото: прес-служба ООС

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Бойовики на Донбасі обстріляли дачні будівлі в розташованому поблизу лінії зіткнення селищі Кам’янка. В результаті в цьому населеному пункті розривами снарядів були суттєво пошкоджено два будинки.

Обстріл Кам’янки окупанти здійснили вчора із забороненої мінськими домовленостями артилерії калібру 122 мм. Про це повідомляє прес-служба операції Об'єднаних сил (ООС).

На одному з пошкоджених будинків у Кам’янці зруйновано дах, в іншому — зовнішню стіну та покрівлю. На щастя, постраждалих серед мирних жителів немає.

Окупанти в черговий раз відкрито продемонстрували своє цинічне ставлення до життя та здоров’я цивільного населення, — наголошують у прес-служба ООС.

Нагадаємо, загалом за минулу добу російсько-терористичні війська на Донбасі 11 разів порушили режим припинення вогню. Одного українського військовослужбовця поранив ворожий снайпер.