Боевики обстреляли поселок Каменка, фото: пресс-служба ООС

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Боевики на Донбассе обстреляли дачные дома в расположенном вблизи линии соприкосновения поселке Каменка. В результате в этом населенном пункте разрывами снарядов были существенно повреждены два дома.

Обстрел Каменки оккупанты осуществили вчера из запрещенной минскими договоренностями артиллерии калибра 122 мм. Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил (ООС).

На одном из поврежденных домов в Каменке разрушена крыша, в другом — внешняя стена и кровля. К счастью, пострадавших среди мирных жителей нет.

Оккупанты в очередной раз открыто продемонстрировали свое циничное отношение к жизням и здоровью гражданского населения, — отмечают в пресс-службе ООС.

Напомним, всего за минувшие сутки российско-террористические войска на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня. Одного украинского военнослужащего ранил вражеский снайпер.