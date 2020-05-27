Під час випробувань, фото: прес-служба Генштабу ЗСУ

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Випробування ракетного комплексу «Нептун» (Р-360) тривають на полігоні «Алібей» в Одеській області.

Стрільби, як очікуються, триватимуть до кінця цього місяця, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

«Нептун» — це комплекс крилатих ракет наземного базування з протикорабельною ракетою, призначений для ураження кораблів та радіоконтрастних цілей противника за будь-яких погодних умов та при активній вогневій й радіоелектронній протидії.

Після прийняття на озброєння цей ракетний комплекс планують постачати до Військово-морських сил Збройних сил України.

Зазначається, що Україна планує мати на озброєнні три платформи крилатих ракет — мобільні берегові комплекси, які зараз проходять випробування, ракетні катери та корвети, а також авіаційні комплекси.

Нагадаємо, на початку квітня комплекс «Нептун» під час випробувань на полігоні «Алібей» вперше успішно вразив надводні цілі. Стрільба ракетами тоді велася на відстань близько 100 км.