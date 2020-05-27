Во время испытаний, фото: пресс-служба Минобороны

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Испытания ракетного комплекса «Нептун» (Р-360) продолжаются на полигоне «Алибей» в Одесской области.

Стрельбы, как ожидается, будут проходить до конца этого месяца, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Нептун» — это комплекс крылатых ракет наземного базирования с противокорабельной ракетой, предназначенный для поражения кораблей и радиоконтрастних целей противника при любых погодных условиях и при активной огневом и радиоэлектронном противодействии.

После принятия на вооружение этот ракетный комплекс планируют поставлять в Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что Украина планирует иметь на вооружении три платформы крылатых ракет — мобильные береговые комплексы, которые сейчас проходят испытания, ракетные катера и корветы, а также авиационные комплексы.

Напомним, в начале апреля комплекс «Нептун» во время испытаний на полигоне «Алибей» впервые успешно поразил надводные цели. Стрельба ракетами тогда велась на расстояние около 100 км.