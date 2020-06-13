В Україні триває епідемія коронавірусу

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Епідемія коронавірусу в Україні триває.

Контролюючим органам доручено посилити контроль за дотриманням протиепідемічних норм суб'єктами господарювання. Відповідне рішення сьогодні ухвалила Комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це під час брифінгу повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Він нагадав, що в Україні наразі діє адаптивний карантин.

Наразі ми не розглядаємо питання одномоментного повернення до більш жорстких заходів, — наголосив головний санітарний лікар України.

Також ця комісія розглянула питання щодо збільшення кількості рухомого складу приміського залізничного, а також приміського і міжміського автомобільного транспорту, щоб допомогти людям дотримуватися протиепідемічних норм.

Ще одне розглянуте комісією питання — зміна графіку роботи підприємств, держустанов і закладів, щоб розвести час пік і зменшити скупчення людей у транспорті, на якому вони прямують на роботу.

Нагадаємо, в останні дні в Україні спостерігається значне зростання кількості виявлених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.