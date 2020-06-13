В Украине продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n139685-dopolnitelnyy-transport-i-usilenie-kontrolya-v-minzdrave-rasskazali-o-segodnyashnih-resheniyah.html

Ракурс

Эпидемия коронавируса в Украине продолжается.

Контролирующим органам поручено усилить контроль за соблюдением санитарных норм субъектами хозяйствования. Соответствующее решение сегодня приняла Комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом во время брифинга сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Он напомнил, что в Украине сейчас действует адаптивный карантин.

Сейчас мы не рассматриваем вопрос одномоментного возвращения к более жестким мерам, — отметил главный санитарный врач Украины.

Также эта комиссия рассмотрела вопрос об увеличении количества подвижного состава пригородного железнодорожного, а также пригородного и междугородного автомобильного транспорта, чтобы помочь людям придерживаться санитарных норм.

Еще один рассмотренный комиссией вопрос — изменение графика работы предприятий, госучреждений и организаций, чтобы развести час пик и уменьшить скопления людей в транспорте, на котором они идут на работу.

Напомним, в последние дни в Украине наблюдается значительный рост количества выявленных случаев коронавирусной болезни COVID-19.