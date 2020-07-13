До Гааги через воєнні злочини вирушить президент Косова

Президент Косова Хашим Тачі. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n141033-prezydent-kosova-vyrushyt-do-gaagy-cherez-voienni-zlochyny.html

Ракурс

Президент Косова Хашим Тачі сьогодні, 13 липня, постане перед Гаазьким судом для того, щоб свідчити міжнародним прокурорам щодо воєнних злочинів, скоєних під час війни у республіці.

Тачі запідозрили у тортурах, викраденнях і масових убивствах. Спеціалізована прокуратура заявила, що проти президента і дев’ятьох його спільників висунуто звинувачення у скоєнні військових злочинів і злочинів проти людства. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Сторона обвинувачення стверджує, що вони відповідальні за вбивства майже 100 осіб, у тому числі косівських албанців, сербів і представників інших етнічних груп.

У свою чергу президент Косова відкидає звинувачення. Він заявив, що поїде до Гааги на запрошення суду для проведення співбесіди. Юристи на стадії досудового розгляду мають вирішити, чи варто продовжувати провадження у Гаазі.

Водночас у разі початку судового процесу Тачі обіцяє піти у відставку з посади президента і відповідати перед судом, як того потребує закон.

Як відомо, Тачі керував антисербськими силами під час війни у Косові наприкінці 1990-х років.

Військові злочини у Косові розслідувалися Міжнародним кримінальним трибуналом. У 2017 році трибунал припинив своє існування, а замість нього створили Спеціальний міжнародний суд щодо злочинів у Косові.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президента Косова звинуватили у військових злочинах.