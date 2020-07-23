У НБУ очікують зростання інфляції. Фото: vezha.net.ua

https://racurs.ua/ua/n141528-inflyaciya-do-kincya-2020-roku-pryskorytsya-do-4-7-v-nbu-zrobyly-zayavu.html

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Інфляція в Україні за підсумками 2020 року складе 4,7%.

Зростання інфляції очікують у другому півріччі. На її прискорення вплине низка факторів як зовнішнього, так і внутрішнього походження. Про це 23 липня повідомив голова Національного банку Кирило Шевченко під час брифінгу, який транслювали українські ЗМІ.

Фахівці НБУ заявляють, що ціни в Україні будуть зростати протягом 2020 року. Очікується подорожчання газу та пального. При цьому ціни будуть нижчими, ніж у 2019 році.

У Нацбанку очікують, що у найближчі роки інфляція в Україні буде в межах цільового діапазону НБУ — 4−6% річних. Цю ціль фінансовий регулятор змінювати найближчим часом не планує.

Нагадаємо, облікову ставку Національний банк України зберіг на рівні 6,0%. НБУ вирішив не знижувати ставку й далі вперше за останні 12 місяців. Аналітики очікували, що НБУ знизить ставку до 5,5%.

Раніше в НБУ заявляли, що через пандемію коронавірусу очікується прискорення інфляції, проте зростатиме вона досить повільно і перебуватиме в межах 5−6% наприкінці року. Прогнозувалося, що інфляція обмежуватиметься падінням споживчого попиту і збереженням низьких цін на енергоносії.