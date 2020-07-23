В НБУ ожидают роста инфляции. Фото: vezha.net.ua

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Инфляция в Украине по итогам 2020 года составит 4,7%. Рост инфляции ожидают во втором полугодии.

На ее ускорение повлияет ряд факторов как внешнего, так и внутреннего происхождения. Об этом 23 июля сообщил председатель Национального банка Кирилл Шевченко во время брифинга, который транслировали украинские СМИ.

Специалисты НБУ заявляют, что цены в Украине будут расти в течение 2020 года. Ожидается подорожание газа и горючего. При этом цены будут ниже, чем в 2019 году.

В Нацбанке ожидают, что в ближайшие годы инфляция в Украине будет в пределах целевого диапазона НБУ — 4−6% годовых. Эту цель финансовый регулятор менять в ближайшее время не планирует.

Напомним, учетную ставку Национальный банк Украины сохранил на уровне 6,0%. НБУ решил не снижать ставку и далее впервые за последние 12 месяцев. Аналитики ожидали, что НБУ снизит ставку до 5,5%.

Ранее в НБУ заявляли, что из-за пандемии коронавируса ожидается ускорение инфляции, однако она будет расти достаточно медленно и будет находиться в пределах 5−6% в конце года. Прогнозировалось, что инфляция будет ограничиваться падением потребительского спроса и сохранением низких цен на энергоносители.