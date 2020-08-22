Платну реєстрацію на рейси в аеропорту ввела авіакомпанія SkyUp. Фото: utg.net.ua

https://racurs.ua/ua/n142840-platnu-reiestraciu-na-reysy-v-aeroportu-vvela-aviakompaniya-skyup.html

Ракурс

Авіакомпанія SkyUp вводить плату за реєстрацію в аеропорту на регулярні рейси для більшості категорій пасажирів. Тепер пасажирам доведеться заплатити додатково 18 євро або еквівалент цієї суми в національній валюті за реєстрацію на рейс у залі аеропорту.

Плату почнуть стягувати з 1 вересня на внутрішніх рейсах та з 1 жовтня на міжнародних рейсах, повідомляє Avianews.

На сайті компанії онлайн-реєстрація залишиться безкоштовною. Реєстрація на сайті відкривається за 48 години до вильоту і закінчується за 5 годин до відправлення літака.

На деякі категорії пасажирів платна реєстрація в аеропорту не поширюється. Так, безкоштовно будуть реєструватися на рейси SkyUp пасажири чартерних рейсів, а також пасажири регулярних рейсів старші за 60 років, люди з 1 і 2 групою інвалідності та учасники АТО.

Крім того, безкоштовною залишиться реєстрація на рейси у тих аеропортах, де недоступна реєстрація через інтернет.

Наразі дистанційно зареєструватися на авіарейс можна при вильоті з:

Борисполя;

Запоріжжя;

Львова;

Одеси;

Харкова;

Херсона;

Ларнаки;

Неаполя;

Тель-Авіва;

Тивата;

Тирани.

Як раніше писав «Ракурс», турецька авіакомпанія Turkish Airlines відновила авіасполучення із Харковом. Авіарейси Turkish Airlines до Харкова будуть здійснюватися чотири рази на тиждень. По понеділках і п’ятницях авіакомпанія буде здійснювати вечірні рейси, а по середах і неділях — ранкові.