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Ракурс
Платную регистрацию на рейсы в аэропорту ввела авиакомпания SkyUp. Фото: utg.net.ua

Платную регистрацию на рейсы в аэропорту ввела авиакомпания SkyUp

22 авг 2020, 21:15
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Авиакомпания SkyUp вводит плату за регистрацию в аэропорту на регулярные рейсы для большинства категорий пассажиров. Теперь пассажирам придется заплатить дополнительно 18 евро или эквивалент этой суммы в национальной валюте за регистрацию на рейс в зале аэропорта.

Плату начнут взимать с 1 сентября на внутренних рейсах и с 1 октября на международных рейсах, сообщает Avianews.

На сайте компании онлайн-регистрация останется бесплатной. Регистрация на сайте открывается за 48 часов до вылета и заканчивается за 5 часов до отправления самолета.

На некоторые категории пассажиров платная регистрация в аэропорту не распространяется. Так, бесплатно будут регистрироваться на рейсы SkyUp пассажиры чартерных рейсов, а также летящие регулярными рейсами пассажиры старше 60 лет, люди с 1 и 2 группой инвалидности и участники АТО.

Кроме того, бесплатной останется регистрация на рейсы в тех аэропортах, где недоступна регистрация через интернет.


В настоящее время дистанционно зарегистрироваться на авиарейс можно при вылете из:

  • Борисполя;
  • Запорожья;
  • Львова;
  • Одессы;
  • Харькова;
  • Херсона;
  • Ларнаки;
  • Неаполя;
  • Тель-Авива;
  • Тивата;
  • Тираны.

Как ранее писал «Ракурс», турецкая авиакомпания Turkish Airlines возобновила авиасообщение с Харьковом. Авиарейсы Turkish Airlines в Харьков будут осуществляться четыре раза в неделю. По понедельникам и пятницам авиакомпания будет осуществлять вечерние рейсы, а по средам и воскресеньям — утренние.


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