Платную регистрацию на рейсы в аэропорту ввела авиакомпания SkyUp. Фото: utg.net.ua

https://racurs.ua/n142840-platnuu-registraciu-na-reysy-v-aeroportu-vvela-aviakompaniya-skyup.html

Ракурс

Авиакомпания SkyUp вводит плату за регистрацию в аэропорту на регулярные рейсы для большинства категорий пассажиров. Теперь пассажирам придется заплатить дополнительно 18 евро или эквивалент этой суммы в национальной валюте за регистрацию на рейс в зале аэропорта.

Плату начнут взимать с 1 сентября на внутренних рейсах и с 1 октября на международных рейсах, сообщает Avianews.

На сайте компании онлайн-регистрация останется бесплатной. Регистрация на сайте открывается за 48 часов до вылета и заканчивается за 5 часов до отправления самолета.

На некоторые категории пассажиров платная регистрация в аэропорту не распространяется. Так, бесплатно будут регистрироваться на рейсы SkyUp пассажиры чартерных рейсов, а также летящие регулярными рейсами пассажиры старше 60 лет, люди с 1 и 2 группой инвалидности и участники АТО.

Кроме того, бесплатной останется регистрация на рейсы в тех аэропортах, где недоступна регистрация через интернет.

В настоящее время дистанционно зарегистрироваться на авиарейс можно при вылете из:

Борисполя;

Запорожья;

Львова;

Одессы;

Харькова;

Херсона;

Ларнаки;

Неаполя;

Тель-Авива;

Тивата;

Тираны.

Как ранее писал «Ракурс», турецкая авиакомпания Turkish Airlines возобновила авиасообщение с Харьковом. Авиарейсы Turkish Airlines в Харьков будут осуществляться четыре раза в неделю. По понедельникам и пятницам авиакомпания будет осуществлять вечерние рейсы, а по средам и воскресеньям — утренние.