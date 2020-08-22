Платную регистрацию на рейсы в аэропорту ввела авиакомпания SkyUp

Платную регистрацию на рейсы в аэропорту ввела авиакомпания SkyUphttps://racurs.ua/n142840-platnuu-registraciu-na-reysy-v-aeroportu-vvela-aviakompaniya-skyup.htmlРакурс
Авиакомпания SkyUp вводит плату за регистрацию в аэропорту на регулярные рейсы для большинства категорий пассажиров. Теперь пассажирам придется заплатить дополнительно 18 евро или эквивалент этой суммы в национальной валюте за регистрацию на рейс в зале аэропорта.
Плату начнут взимать с 1 сентября на внутренних рейсах и с 1 октября на международных рейсах, сообщает Avianews.
На сайте компании онлайн-регистрация останется бесплатной. Регистрация на сайте открывается за 48 часов до вылета и заканчивается за 5 часов до отправления самолета.
На некоторые категории пассажиров платная регистрация в аэропорту не распространяется. Так, бесплатно будут регистрироваться на рейсы SkyUp пассажиры чартерных рейсов, а также летящие регулярными рейсами пассажиры старше 60 лет, люди с 1 и 2 группой инвалидности и участники АТО.
Кроме того, бесплатной останется регистрация на рейсы в тех аэропортах, где недоступна регистрация через интернет.
В настоящее время дистанционно зарегистрироваться на авиарейс можно при вылете из:
- Борисполя;
- Запорожья;
- Львова;
- Одессы;
- Харькова;
- Херсона;
- Ларнаки;
- Неаполя;
- Тель-Авива;
- Тивата;
- Тираны.
Как ранее писал «Ракурс», турецкая авиакомпания Turkish Airlines возобновила авиасообщение с Харьковом. Авиарейсы Turkish Airlines в Харьков будут осуществляться четыре раза в неделю. По понедельникам и пятницам авиакомпания будет осуществлять вечерние рейсы, а по средам и воскресеньям — утренние.