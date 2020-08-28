ЄС надасть Україні 600 млн євро допомоги без додаткових умов, сподівається Зеленський

Зеленський сподівається на 600 млн євро допомоги від ЄС. Фото: president.gov.ua

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Перший транш макрофінансової допомоги Євросоюзу обсягом 600 млн євро буде виділений ближчим часом без додаткових умов.

На це сподівається президент України Володимир Зеленський, який 28 серпня зробив відповідну заяву під час телефонної розмови з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Також Зеленський зазначив, якою важливою для України є ухвалена ЄС макрофінансова допомога в розмірі 1,2 млрд євро. Про це повідомила прес-служба глави держави.

Також сторони обговорили епідемічну ситуацію, Зеленський подякував співрозмовниці за домовленості щодо доз вакцини проти коронавірусу, коли вона буде виготовлена. Глава держави запевнив, що Україна готова до міжнародної співпраці з виробництва вакцини.

Ми вивчаємо можливість трансферу технологій та швидкого розгортання локалізованого виробництва вакцин в Україні. Маємо для цього кілька потужних фармацевтичних підприємств. Ми готові до масового виробництва вакцини. Розраховуйте на нас, — заявив президент.



Крім того, було обговорено підготовку до 22-го саміту Україна — ЄС, який запланований на 1 жовтня у Брюсселі. Глава держави запевнив, що Київ готовий забезпечити максимальну результативність саміту.

Нагадаємо, 25 серпня на позачерговому засіданні Верховна Рада ратифікувала низку угод з Європейським Союзом, які дозволяє Україні отримати макрофінансову допомогу ЄС в сумі до 1,2 млрд євро.